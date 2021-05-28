Постановление об утверждении проекта планировки этой территории подписал мэр столицы Сергей Собянин.

"Подземные пешеходные галереи соединят главное здание музея с картинной галереей искусства старых мастеров, галереей искусств стран Европы и Америки XIX-XX веков, депозитарно-реставрационным и выставочным центром", — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках проекта будет реконструирован Малый Знаменский переулок на участке от Волхонки до Колымажного переулка, а также Колымажный переулок на участке между Волхонкой и Малым Знаменским переулком.

Малый Знаменский переулок на этом участке станет пешеходной зоной. Одностороннее движение организуют на Колымажном переулке в указанных границах. Тут также появятся парковки для автомобилей.