Первые рейсы в Сочи и Симферополь отправятся из Екатеринбурга 28 мая. В дальнейшем авиаперевозчик будет выполнять полеты в Сочи семь раз в неделю. Рейсы в Симферополь запланированы ежедневно, кроме вторника, по понедельникам и пятницам — по два рейса.

С 29 мая "Аэрофлот" также начнет выполнять рейсы по маршруту Екатеринбург — Анапа. Полеты запланированы ежедневно, кроме понедельника. С 20 июня авиакомпания планирует выполнять рейсы в Геленджик по четвергам и воскресеньям.

Полеты по всем направлениям будут выполняться на самолетах A320 вместимостью до 158 пассажиров.

По данным "Кольцово", с приходом на эти направления нового авиаперевозчика общее количество рейсов из "Кольцово" на российские черноморские курорты в июне достигнет 21 в сутки.