В сообщении Минвостокразвития говорится, что проект 18-этажного гостиничного комплекса реализован ООО "Ренессанс" (Владивосток) в рамках режима Свободный порт Владивосток (СПВ).

По соглашению с АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" инвестор вложил в проект около 330 млн рублей в рамках первого этапа.

"В рамках проекта мы спроектировали и построили здание и необходимую для него инженерную инфраструктуру, выполнили отделку и оснастили помещения необходимыми техникой и мебелью. Кроме того, благоустроена прилегающая территория, построены подъездные пути, парковка и прогулочная зона", — сказал директор ООО "Ренессанс" Антон Скорик, слова которого приведены в сообщении.

На данный момент номерной фонд отеля составляет 102 номера различных категорий, включая люксы. Ранее сообщалось, что общий планируемый номерной фонд составит 197 номеров.

Novotel Vladivostok планируется задействовать в приеме участников Восточного экономического форума, который пройдет в начале сентября во Владивостоке.

"Дальний Восток обладает огромным потенциалом для развития внутреннего и международного туризма, и мы рады укрепить свое присутствие здесь с первым отелем в Приморье", — сказал гендиректор Accor по региону Россия, Украина, Грузия и СНГ Алексис Деларофф, слова которого приводятся в сообщении.

Accor — гостиничная группа, объединяющая более 5 тыс. отелей и 10 тыс. ресторанов в 110 странах мира. Под брендом Novotel сегодня работают более 530 отелей в 60 странах.

Ранее сообщалось, что Accor намерен реализовать в Приморском крае еще два проекта в области гостиничного бизнеса.