Она напомнила, что оперштаб ограничил авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. Чартерные программы отменены, туроператоры не могут продавать путевки.

"Сейчас с правовой точки зрения для туристов сложилась странная ситуация. Авиасообщение ограничено до 1 июня. Это уже вторник следующей недели, но никакой официальной информации о том, что будет на этом направлении дальше, до сих пор нет. А значит ни турбизнес, ни сотни тысяч туристов не знают, что делать с купленными турами. При этом переносить туры на даты после 1 июня нельзя, для этого нет никаких основания", — сказала Тюрина.

По ее словам, и туроператорам, и туристам нужна официальная информация либо о продлении введенных ограничений по перелетам, либо об их отмене, чтобы одни могли планировать свою работу, а другие — поездки.

"Как отметил на заседании президиума РСТ в четверг гендиректор "Интуриста" Виктор Тополкараев, в отрасли нарастает социальная напряженность. Туристы предъявляют претензии турагентам, требуют документы на туры в Турцию с 1 июня, поскольку о продлении ограничений на полеты не сообщалось. С другой стороны, многие туры на июнь оплачены частично, а доплачивать туристы отказываются, пока нет ясности с рейсами. В обоих случаях турагентства ничего не могут предложить клиентам и с большим трудом выдерживают этот напор. Даже переносить поездки некуда в связи с закрытием всех массовых выездных направлений. К тому же большинство туристов и не хотят менять направление: порядка 60% из тех, кто планировал отдых в Турции в апреле и мае этого года, решили дождаться открытия страны", — добавила Тюрина.

Как следует из письма за подписью президента союза Андрея Игнатьева, с 15 апреля до 1 июня более полумиллиона россиян планировали отдохнуть в Турции, туда было продано путевок более чем на 30 млрд рублей. Не меньше путевок продано на июнь.

"Туристы, вылет которых назначен на первую неделю июня, за несколько дней до начала запланированных туров не понимают, смогут ли они воспользоваться купленными путевками. Это обстоятельство создает угрозу возникновения массовых потребительских конфликтов. При этом турбизнес и без того в сложнейшей ситуации. Из-за закрытых границ туроператоры были вынуждены на 20-25% сократить персонал, но при этом в два раза увеличили штат юристов, чтобы справиться с беспрецедентным количеством исков по поводу несостоявшихся туров", — говорится в письме.

Также в документе подчеркивается, что отсутствие информации не позволяет туроператорам исполнять отложенные обязательства перед клиентами по турам, отмененным в 2020 году из-за пандемии коронавируса.