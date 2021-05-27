"Austrian Airlines отменила перелеты через белорусское воздушное пространство по рекомендации агентства ЕС по воздушной безопасности EASA до дальнейших решений. По этой причине нужно было изменить маршрут полета из Вены в Москву. Изменение маршрута должны согласовывать ответственные инстанции. Российские инстанции не выдали нам это разрешение", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, поэтому Austrian Airlines пришлось отменить рейс, запланированный на четверг. На этой неделе лидеры ЕС призвали авиакомпании не использовать для полетов воздушное пространство Белоруссии. Это вызвано недавним инцидентом с самолетом RyanAir, который совершил вынужденную посадку в Минске. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали. Была также задержана подруга Протасевича, гражданка России, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега.