"Мы призываем к одному из главных принципу свободы — свободе передвижения. Но, если мы принимаем этот принцип по отношению к гражданам Евросоюза, не можем не использовать его и по отношению к другим гражданам из наших соседних государств. Отрезать россиян от передвижения по Европе из-за идеологических моментов либо моментов, связанных с вакцинацией – это не очень справедливо. Мы открываемся для передвижения, чтобы люди могли путешествовать: это значит, что работает индустрия туризма, поэтому не в наших интересах, чтобы россияне не смогли отдыхать в Европе этим летом", — подчеркнул он в беседе с корреспондентом «Интерфакса».

По словам консула, отдельные государства могут принимать свои решения и пускать российских туристов по национальной визе на основании отрицательного теста на коронавирус или сертификата о вакцинации. Как заметил Д'Агостино, подобное решение может принять и Италия.

На вопрос корреспондента "Интерфакса" о том, почему страна не выбирает такой путь, почетный консул подчеркнул, что "задает правительству Италии тот же самый вопрос".

"К сожалению, у нас нет ответа. Есть пожелания заключить полноценные договора на производство или использование российской вакцины, и чтобы эти договора переходили к исполнению. Но есть ограничения, которые зависят от нашего Европейского агентства лекарственных средств, которое должно давать разрешение на использование российской вакцины. Наше пожелание, естественно, чтобы агентство пришло к одобрению приоритетно и как можно быстрее", — добавил Д'Агостино.

Он также выразил мнение, что кроме процедурных вопросов есть еще и политические моменты, которые "в данный момент не играют в пользу РФ".

"Мы надеемся, что эти проблемы решатся, это опять зависит от политического контекста. Мы наблюдали несколько месяцев высокого напряжения, когда бурные эмоции и пропагандистские лозунги были активно использованы против России. Мы не считаем, что это в наших общих континентальных интересах, потому что мы должны не только защищать наших граждан от пандемии, но и предоставить им свободную возможность передвижения", — подчеркнул дипломат.