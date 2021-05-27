"Единая дальневосточная авиакомпания создается для повышения транспортной доступности Дальнего Востока и должна обеспечить людям возможность добираться даже до самых удаленных и труднодоступных населенных пунктов. К 2030 году планируется начать обслуживать вдвое больше пассажиров, чем сегодня", — отмечает министерство.

Согласно сообщению, сформирован график поставок 45 новых российских воздушных судов, первое из них выйдет на линии в этом году. К 2025 году планируется выполнять перевозки по 535 маршрутам, в том числе по 66 межрегиональным и 469 местным. Запланирована модернизация аэродромной инфраструктуры

Такие решения согласованы на сессии стратегического планирования единой авиакомпании, которая состоялась 24-26 мая в Южно-Сахалинске. В мероприятии приняли участие представители Минвостокразвития и АО "Авиакомпания "Аврора", на базе которой создается единый дальневосточный перевозчик, а также пяти региональных компаний — АО "Камчатское авиационное предприятие", ГП ЧАО "ЧукотАвиа", КГУП "Хабаровские авиалинии", АО "Авиакомпания "Якутия", АО "Авиакомпания "Полярные авиалинии".

Как сообщалось, ожидается, что объединенная авиакомпания будет перевозить порядка 2 млн человек в год, в том числе на местных маршрутах — не менее 283 тыс. человек, на региональных и межрегиональных — не менее 1,7 млн человек.

Сообщалось также, что в капитал единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" войдут Сахалинская область (50% минус 1 акция), еще 10 регионов ДФО в равных долях (по 5%) и РФ ("золотая акция"). Для этого регионы передадут 25% плюс 1 акцию в принадлежащих им авиакомпаниях в собственность или управление сахалинской "Авроре".

Минтранс совместно с Минвостокразвития и регионами Дальнего Востока определил маршрутную сеть перевозчика.

Парк единой АК "Аврора" будет состоять из более чем 130 воздушных судов, в том числе из 91 самолета и 40 вертолетов.