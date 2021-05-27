Airbus ожидает, что спрос на коммерческие самолеты вернется к докризисным уровням в период с 2023 по 2025 гг.

"Авиационный сектор начинает восстанавливаться после вызванного пандемией COVID-19кризиса, — заявил главный исполнительный директор Airbus Гийом Фори. — Наш призыв к поставщикам показывает всей производственной экосистеме, что надо создать необходимую базу и быть готовыми, когда этого потребуют рыночные условия".

Airbus сообщила поставщикам, что планирует увеличить производство самолетов A320 в четвертом квартале текущего года до 45 единиц в месяц и будет наращивать производство, рассчитывая довести его до 64 самолетов в месяц ко второму кварталу 2023 года.

К первому кварталу 2024 года компания планирует ежемесячно выпускать 70 самолетов A320, а к 2025 году — 75 самолетов, говорится в пресс-релизе Airbus.

Производство самолетов A220, как ожидается, увеличится до 6 единиц в месяц в начале 2022 года и до 14 в месяц к 2025 году.

Airbus планирует выпускать 6 самолетов A350 в месяц к осени 2022 года, в то время как производство самолетов A330 будет оставаться на уровне 2 единиц в месяц.

Акции Airbus прибавляют в цене 8% на торгах в четверг. С начала этого года их стоимость выросла на 17,5%.