"День города — это наш общий праздник, он посвящен всем, кто трудится на благо Сочи. Развитие и процветание города зависит от слаженной работы огромной команды. В Сочи работают прекрасные неравнодушные профессионалы своего дела. Поздравляю всех с наступающим Днем города Сочи, желаю добра, мира и благополучия", — сказал в своем обращении к сочинцам города-курорта Алексей Копайгородский.

В рамках празднования Дня города пройдут порядка тридцати познавательных, культурных и спортивных мероприятий.

Так, в Сочинском художественном музее им. Дмитрия Жилинского открылась персональная выставка Никаса Сафронова, где представлено более 80 живописных и графических работ. На главной аллее парка "Ривьера" установили двухметровую скульптуру его основателя Василия Хлудова, в этом году исполняется 180 лет со дня его рождения. В галереях исторического Морского вокзала Сочи откроется выставка "Фаберже. Сокровища императорской России", там будут представлены около 150 произведений русского ювелирного искусства. У концертного зала "Фестивальный" начнет работу фонтанный комплекс "Каскад".

"Во всех районах Большого Сочи пройдет презентация туристических возможностей курорта "Сочный fest". Курортная отрасль Сочи и предприятия общепита представят гастротуризм, агротуризм, этнотуризм, бальнеоводолечение, а также и программы реабилитации", — отмечает пресс-служба.

Также пройдет ряд физкультурных мероприятий: "Прыгни в лето", скиппинг-марафон "FamilyFest", семейный спортивный фестиваль, цирковое гала-шоу "Сочи — территория детей".

Подарками для горожан и гостей курорта станут концерт Сочинского симфонического оркестра и солистов Мариинского театра и презентация светового художественного оформления курорта.

"Проведение мероприятий будет походить строго с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора", — добавили в пресс-службе.

В 2021 году исполнилось 60 лет с момента образования административной единицы Большой Сочи. В 1961 году решением правительства страны границы города были расширены, в состав Сочи вошли четыре района: Лазаревский, Центральный, Хостинский и Адлерский.