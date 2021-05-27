"Навигация начнется 1 июня", — сказал директор компании Василий Дьяченко.

В этом году "Комета" будет совершать два рейса в день, как и год назад: утром — в Ялту, вечером — обратно. Стоимость билетов, по информации с сайта, выросла: стандарт — 700 рублей вместо 500, комфорт — 1000 вместо 800, для детей с 2 до 14 лет — 350 (было 200).

"Комета 120М" — быстроходное судно на подводных крыльях, которое может перевозить до 120 пассажиров со скоростью около 65 км/ч (35 узлов). Старт регулярному сообщению по маршруту Севастополь — Ялта — Севастополь был дан летом 2018 года. В прошлом году навигация началась 1 июля.

Перевозками занимается ООО "Морские скоростные пассажирские перевозки". Компания создана в октябре 2017 года, учредителем является судостроительный завод "Вымпел" (Рыбинск, Ярославская область), входящий в концерн "Калашников".