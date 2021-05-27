В сравнении с апрелем прошлого года, когда перелеты были ограничены из-за COVID-19, внутренний пассажиропоток подскочил в 8,6 раза.

Зарубежные авиаперевозки из РФ в апреле-2021 были на уровне 1,03 млн человек: это в 3,7 раза меньше, чем в апреле-2019 и в 46 раз больше, чем в апреле-2020. В частности, пассажиропоток между Россией и странами СНГ составил 350 тыс. человек, перевозки за пределы стран Содружества — 678 тыс.

Всего, как сообщалось со ссылкой на оперативные данные Росавиации, авиакомпании РФ перевезли в прошлом месяце 7,2 млн пассажиров: это на 23% меньше показателя апреля-2019 и в 10 раз больше, чем в апреле-2020.

Пассажирооборот всех авиакомпаний РФ в прошлом месяце составил 14,6 млрд пассажиро-километров (в 1,6 раза меньше, чем в апреле-2019; в 9,4 раза больше, чем в апреле-2020), занятость кресел — 78,3% (-3,2 процентных пункта; +39,5 п.п.).