"Сахалин станет одним из новых регионов, куда TUI Россия планирует запуск чартеров. Сегодня мы также провели встречи с сахалинскими туроператорами, отельерами, обсудили рабочие вопросы и в скором времени поделимся подробностями планов по направлению", — цитирует пресс-служба слова генерального директора туроператора Тараса Демуры, приехавшего на Сахалин.

Компания TUI Россия намерена предложить туристам, которые отправятся на Сахалин, доступные по цене пакетные туры, включающие перелет, проживание, трансферы, знакомство с достопримечательностями региона, отмечает пресс-служба.

Демура встретился в четверг с сахалинским губернатором Валерием Лимаренко, "стороны обсудили совместные планы по развитию туризма в регионе, перспективы сотрудничества и наметили шаги, необходимые для успешной реализации чартерной программы".

По данным пресс-службы, в 2020-2021 годах TUI Россия успешно реализовала чартерные программы в Краснодарский край, Кемеровскую и Мурманскую области, 13 июня 2021 стартует третья цепочка в Республику Бурятия на Байкал. Туроператор в работе традиционно учитывает наличие инфраструктуры и объектов размещения для приема групп, а также готовность местного турбизнеса к внедрению рекомендуемых стандартов обслуживания туристов. Компания рассматривает порядка 20 новых чартерных направлений.

В планах туроператора отправить по внутрироссийским направлениям в этом году около 300 тысяч туристов.