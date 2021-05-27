Глава РЖД Олег Белозеров в среду заявил, что холдинг планирует оставить вагоны рестораны только в фирменных и туристических поездах, так как они слишком дороги. В качестве альтернативы компания может ввести в поездах кафе с готовыми блюдами, наборы питания или предложить пассажирам заказ еды к поезду на станциях.

«Туроператоры расстроены в связи с решением РЖД. По регламенту они обязаны кормить детей во время поездок по железной дороге, а вагоны-рестораны для этого удобны и, кроме того, детям интересна «экскурсия» в движущийся ресторан. Теперь им придется искать, где кормить детей на маршрутах на разных станциях, что усложнит организацию туров», — рассказала она.

По словам Тюриной, туроператоры давно уже столкнулись с проблемой нехватки вагонов-ресторанов поездах, из-за которой в них нельзя было перевозить детские группы. Теперь эта проблема становится еще более серьезной. Из-за того, что РЖД хочет оставить вагоны-рестораны только в фирменных поездах, детские группы выдавливают в дорогой сегмент.

«При проезде в плацкартном вагоне фирменного поезда стоимость билета для детских групп уменьшается только на 33%, а если они едут в обычном, не скором, поезде, на 50%. К тому же фирменных поездов всего 80 на всю страну. Это значит, что детские группы, которые организуют туроператоры, будут ограничены в путешествиях. Кстати, массовые детские поезда, которые отправляются в рамках государственных тендеров, РЖД всегда снабжает вагонами-ресторанами, чтобы обеспечить детей питанием согласно ГОСТу. А «туроператорские» детские группы, судя по всему, компанию не волнуют», — добавила эксперт.