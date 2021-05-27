"Мы подготовили поправки в законодательство, до 18 июня мы планируем их обсудить на площадке Государственной думы и передать в Совет Федерации на утверждение. Эти поправки в законодательство позволят нам осуществить правильный, урегулированный экологический туризм на территориях особо охраняемых", — сказал Козлов.

Детальная разработка нормативной базы для экотуризма необходима, так как это все еще развивающееся направление, подчеркнул он.

Кроме того, министерство на текущий момент отбирает национальные парки, где будет создаваться инфраструктура для экотуризма.

Ранее сообщалось со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко, что Минприроды подготовило федеральный закон о рекреации на ООПТ, который вводит само понятие экотуризма и правовые основы для его развития. Ведомство также готовит расчет допустимой антропогенной нагрузки на ООПТ, который станет стандартом для всей территории страны, указал Чернышенко.