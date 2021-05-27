"Вы знаете, что у нас в целом в стране очень не хватает качественных, современных отелей под управлением международных и федеральных брендов. Именно такие отели задают современные стандарты качества услуг, сервиса, всего, что нужно, чтобы наши туристы и иностранные гости с удовольствием путешествовали по нашей прекрасной стране", — сказала Догузова на церемонии открытия отеля под управлением сети Novotel во Владивостоке.

"Сегодня у нас в стране дефицит такой инфраструктуры туристической, у нас на всю страну чуть больше 200 отелей под управлением международных брендов, сегодняшнее событие очень важное ", — добавила она.

По ее словам, изменить ситуацию могут меры поддержки, предусмотренные нацпроектом в области туризма.

"У нас в этом году принят меньше месяца назад новый национальный проект в области туризма, это огромный прорыв для всей индустрии гостеприимства. Отдельный фокус в этом нацпроекте — на поддержку таких отелей, инвесторов, которые готовы развивать туризм в нашей стране. Я рассчитываю, что уже в этом году несколько десятков проектов смогут зайти в эту нашу новую меру поддержки и на льготных условиях развивать современную инфраструктуру", — сказала руководитель Ростуризма.