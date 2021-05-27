"В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Узбекистане и Израиле, а также плановом поэтапном восстановлении маршрутной сети, Uzbekistan Airways возобновила авиасообщение Ташкент-Тель-Авив-Ташкент", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы авиаперевозчика, на первом этапе этот рейс будет осуществляться один раз в неделю, по понедельникам.

В настоящее время Uzbekistan Airways выполняет регулярные рейсы в Белоруссию, Германию, Грузию, Индию, Казахстан, Киргизию, Латвию, ОАЭ, Россию, Таджикистан и Турцию.