«Туризм, безусловно, может и должен быть одной из точек роста для Камчатки. Создавать новые рабочие места, стимулировать развитие малого и среднего бизнеса, сохранять и популяризировать культуру и историю региона, и, конечно, невероятную по красоте природу Камчатки. Хочется, чтобы туристы с удовольствием здесь путешествовали и знакомились при этом не только с природными красотами, но и с богатой историей Петропавловска-Камчатского», — цитирует пресс-служба Ростуризма заявление Догузовой, сделанное в четверг в ходе рабочей поездки в регион.

По ее словам, для решения этой задачи нужно правильно спланировать развитие всей территории: нужны современные отели, которые гармонично вписаны в природу, сбалансированное развитие обеспечивающей инфраструктуры, благоустроенные маршруты, выстроенная логистика. Кроме того, она подчеркнула, что нужно привести в порядок исторический центр столицы края Петропавловска-Камчатского.

Как сообщает пресс-служба, в ходе визита на Камчатку Зарина Догузова осмотрела исторический центр Петропавловска-Камчатского, который должен стать одной из точек притяжения туристов в регионе после реконструкции. По итогам осмотра Догузова и губернатор Камчатского края Владимир Солодов договорились объединить усилия для приведения центра города в порядок, в том числе, с использованием инструментов нового нацпроекта по туризму.

«Национальный проект даст новые горизонты развитию туристической инфраструктуры. Камчатка — уникальный регион нашей страны, она прекрасна и в своем первозданном виде. Но если мы сделаем ее более благоустроенной и удобной для туристов, мы получим дополнительные рабочие места для камчатцев и новый виток в экономике. Первые изменения смогут заметить жители и гости краевой столицы уже в этом году. Начнем «туристическую перезагрузку» с исторического центра краевой столицы», — цитирует пресс-служба губернатора Владимира Солодова.

Догузова также побывала на Ходуткинских источниках, которые планируется обновить и сделать современным местом отдыха туристов, посетила Вилючинскую бухту у подножия вулкана Вилючинский, где прошла презентация проекта будущего курорта «Три вулкана», осмотрела инвестиционные площадки развивающихся туркластеров Снежная Долина и Озерновский.

В завершении рабочей поездки глава Ростуризма осмотрела Халактырский пляж и обсудила с местными предпринимателями планы по его обустройству и проблемы, которые видит бизнес.

По итогам встречи Догузова отметила важность сохранения это уникального места и создания условий для того, чтобы местные жители и туристы здесь с удовольствием проводили время, а малый бизнес, который уже много лет развивает это место и вкладывает в него душу – спокойно работал.

В сентябре 2020 года серферы сообщили о загрязнении воды и массовой гибели морских животных на Халактырском пляже. Также они жаловались на першение в горле и жжение в глазах во время купания.

Как сообщает пресс-служба Ростуризма, в программу визита главы Ростуризма входит посещение Приморского края и Сахалина с целью старта разработки межрегиональной схемы территориально-пространственного планирования (туристического территориального проекта) Дальнего Востока.

Правительство выделило на работы по планированию более миллиарда рублей. Пилотными регионами для создания планов туристических макротерриторий стали Дальний Восток, Крым и Золотое кольцо России. Это одна из мер в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», которая стартует с этого года.