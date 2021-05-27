Согласно сообщению перевозчика, в республику Алтай рейсы будут выполняться сразу по трем направлениям — с посадкой в Горно-Алтайске, а также в отдаленных райцентрах Кош-Агач и Усть-Кокса, расположенных близ границы РФ с Китаем и Монголией.

Перевозчик уточняет, что из Новосибирска и Новокузнецка полеты в Горно-Алтайск и Белокуриху предусмотрены по пятницам и воскресеньям.

Кроме того, авиакомпания "СиЛА" свяжет Новосибирск с Усть-Коксой и Кош-Агачем авиарейсами по пятницам и воскресеньям соответственно.

Полеты из Томска в Белокуриху запланированы по средам и воскресеньям.

Как сообщалось, полеты в отдаленные Кош-Агач и Усть-Коксу были открыты авиакомпанией "СиЛА" в апреле 2020 года, до этого авиасообщение с населенными пунктами не действовало с 1990-х годов.

ООО "Сибирская легкая авиация" (СиЛА) создано в 2008 году, коммерческие рейсы выполняет с 2014 года. Авиакомпания базируется в Магадане.