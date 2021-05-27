Он напомнил, что с 1 мая «Спутник V» включен в перечень разрешенных вакцин для въезжающих в Болгарию, и российские туристы могут предъявить сертификат о вакцинации при въезде в страну.

«Чувствительно число приезжающих в страну из РФ после этого не увеличилось, потому что логистических возможностей нет, они сильно ограничены. Прямых рейсов пока нет, но мы ожидаем, что они появятся», — отметил собеседник агенства.

Однако называть примерные даты открытия прямых рейсов между Россией и Болгарией генконсул не стал.

"Мы уже очень сильно надеемся, что это случится в ближайшее время, потому что туристический сезон начинается" — подчеркнул Петков, отмечая, что в прошлом году туристическая индустрия «пережила не лучшие времена».

По словам генконсула, с 1 мая россияне также могут оформлять визы для въезда в Болгарию, но этой возможностью заинтересовались только индивидуальные туристы.

"Интерес есть, но так как нет чартерных рейсов, организованных туристов пока нет, есть неорганизованный туризм. У каждого своя транспортная схема, которую они составляют самостоятельно. Процесс оформления виз начался давно, с 1 числа, но основное увеличение туристического потока будет, когда туроператоры заработают", — пояснил генконсул.

Как сообщалось, визовые центры Болгарии в 22 городах России, в том числе в Екатеринбурге, начали прием документов на краткосрочную визу, остальные офисы будут открываться поэтапно в ближайшее время.

Болгария с 1 мая разрешила въезд российским туристам при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного теста на COVID-19 или справки о наличии антител. Между тем, полноценное авиасообщение с Болгарией пока не восстановлено. В отсутствие прямых рейсов стоимость авиабилетов из Москвы в Софию с пересадкой в одной из европейских столиц начинается от 16 тыс. рублей, в курортный Бургас – от 17 тыс.