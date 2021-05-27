Рейс будет выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям на самолетах Embraer-170. По данным на сайте новосибирского аэропорта, S7 будет единственной авиакомпанией, выполняющей прямые рейсы из Новосибирска в Ханты-Мансийск.

Сообщается, что полеты будут осуществляться до 30 ноября 2021 года в рамках программы субсидирования региональных авиаперевозок.

Как уточнили в пресс-службе "Толмачево", рейс S7 Airlines Новосибирск — Ханты-Мансийск был закрыт зимой 2021 года в связи с перераспределением субсидий. В апреле 2021 года было принято решение возобновить полеты по этому направлению.

S7 — одна из крупнейших российских авиакомпаний. В 2020 году перевезла 12,3 млн пассажиров (снижение на 31% г/г). Базируется в московском "Домодедово" и новосибирском "Толмачево". Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.