Ведомство проверило качество воды акваторий 24 пляжей, отобрав 144 пробы воды для проверки на санитарно-химические показатели, микробиологию и наличие паразитов.

Так, были проверены воды 1-го, 2-го и 3-го Суздальских озер, Ольгинского водоема, Колонистского пруда, озера Разлив, включая пляжи "Офицерский", "Белая гора", "Северный", "Зеленая Гора" и "Новый", Финского залива, включая пляжи "Кронштадтский", "Комаровский", "Ласковый", "Чудный", "Золотой", "Детский", "Дубковский", "Сестрорецкий", "Белые ночи", "Дюны" и "Морские Дубки", озера Безымянного, реки Ижоры, включая пляжи "Взрослый" и "Детский".

Все они не соответствуют требованиям санитарного законодательства, заключили в управлении.

"В связи с тем, что качество воды водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам, управление не рекомендует использовать зоны рекреации, расположенные на территории города, для купания", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

При проглатывании такой воды можно заразиться острыми кишечными, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями, добавили в управлении.

В 2020 году Роспотребнадзор также забраковал все 24 пляжа Петербурга по санитарно-гигиеническим показателям. В 2019 году ведомство разрешало купаться в Колонистском пруду и в Финском заливе на пляже "Ласковый".