"Сегодня в 17.00 запланировано участие представителей белорусской стороны во встрече ICAO в режиме видеоконференции", — сообщили "Интерфаксу" в департаменте авиации Минтранса Белоруссии.

"До этого белорусская сторона была в контакте с ICAO, велась переписка, отправлялись запрошенные документы", — добавил представитель департамента.

В экстренной встрече по инциденту с рейсом Ryanair примут участие 36 дипломатических представителей Совета ICAO.

25 мая департамент авиации Белоруссии пригласил представителей ICAO, международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) и авиационных администраций ЕС и США к совместному расследованию инцидента.

Тогда же департамент опубликовал расшифровку записи переговоров белорусского диспетчера и пилота рейса Ryanair. Департамент указал, что экипаж самолета Ryanair самостоятельно и без давления из Белоруссии принял решение приземлиться в минском аэропорту.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, был экстренно посажен в аэропорту Минска из-за сигнала о минировании. По поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29. На борту рейса Ryanair находился бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ София Сапега. Обоих после приземления лайнера задержали белорусские власти.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича. Исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири назвал инцидент угоном, совершенным при поддержке государства, с целью снять с борта журналиста и его подругу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 мая назвал суверенным правом Белоруссии задержание Протасевича и Сапеги. Лукашенко сказал, что после приземления Ryanair в Минске были задержаны два человека — "один экстремист со своей сообщницей". "И то, что мы его, гражданина Беларуси, а также его сожительницу с нашим видом на жительство задержали в аэропорту — это наше суверенное право", — заявил Лукашенко.

Белорусские власти ранее объявили Протасевича в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года генпрокуратура Белоруссии обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по делу о массовых беспорядках в Белоруссии. Массовые протесты в Белоруссии начались в августе 2020 года после президентских выборов, победителем которых власти объявили Александра Лукашенко. Оппозиция не признала итогов этих выборов, обвинив власти в их фальсификации.