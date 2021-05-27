"Как и другие европейские государства, Эстония запретит полеты "Белавиа" в свои аэропорты. Официальное решение будет оформлено сегодня после обеда", — сообщила в четверг на пресс-конференции премьер-министр Кая Каллас (Kaja Kallas).

"Так как мы не автократическое государство, то когда принимаем решение, его нужно оформить в соответствии с требованиями правового государства. Но в любом случае сегодня после обеда мы это сделаем", — добавила премьер.

Накануне президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Klajulaid) призвала ЕС и ООН оказать давление на власти Беларуси в связи с инцидентом с самолетом Ryanair. "ЕС и ООН (Эстония в 2020-2021 годах является непостоянным членом Совета безопасности ООН — ИФ) должны использовать все имеющиеся в нашем распоряжении мирные средства для давления на белорусский режим. Похищенные люди должны быть освобождены, воздушное пространство Беларуси должно быть закрыто для международных полетов, а на уровне ЕС должны быть введены жесткие и эффективные санкции в отношении организаторов теракта и белорусского режима ", — заявила Кальюлайд на встрече с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом.