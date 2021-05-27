"Принятие данного решения не повлечет за собой закрытия аэропортов, а только изменит их статус на посадочные площадки, которые по-прежнему будут активно использоваться и поддерживаться в рабочем состоянии", — сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта.

Отмечается, что авиакомпания "КрасАвиа" продолжит выполнять полёты в Богучаны на самолетах L-410. Аэродромы Енисейск, Тура (МВЛ) и Ярцево на данный момент не используются для выполнения перевозок самолетами, там приземляются только вертолеты Ми-8. Кроме того, в непосредственной близости от аэродрома Тура (МВЛ) находится ещё один аэродром Тура (Горный), обслуживающий основной объем внутрирегиональных и внутрирайонных авиационных перевозок. В свою очередь, на аэродроме Кузнецово выполняют только тренировочные, спортивные, испытательные полёты и парашютные прыжки.