"Ранее на базе санаториев Кавказских Минеральных Вод мы запустили программу реабилитации для медиков, перенесших коронавирус. Пришло время сделать ее доступной для всех, кто в этом нуждается, и не только в нашем крае. Оздоровительный потенциал Кавминвод веками служит нашей стране, помогая восстанавливать здоровье. Так и сегодня он должен быть использован для противодействия коронавирусной угрозе", — заявил Владимиров, представляя доклад о социально-экономическом развитии региона.

Ожидается, что оздоровительные программы реабилитации граждан от последствий заболевания коронавирусом в скором времени будут включены в комплекс постоянных услуг, оказываемых ставропольскими всем отдыхающим.