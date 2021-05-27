"Установлено пролетное строение моста через Большую Грузинскую улицу, соединяющего "старую" и "новую" территории Московского зоопарка", — сообщил руководитель департамента Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что дополнительное пролетное строение возведено с западной стороны от существующего моста. Ширина перехода после завершения реконструкции увеличится с нынешних четырех до девяти метров.

Новый мост по форме будет напоминать закручивающуюся морскую волну, благодаря декоративным ограждающим конструкциям из алюминиевых сплавов.

Одновременно с реконструкцией моста продолжаются работы по строительству павильона "Ластоногие" и нового входа в Московский зоопарк со стороны станции метро "Баррикадная".

Ранее глава стройкомплекса города Андрей Бочкарев сообщал, что строительство нового входа, павильона "Ластоногие" и моста, соединяющего старую и новую территории Московского зоопарка, завершится до конца текущего года. Еще одним новым объектом, который откроется в этом году, станет дополнительный вход со стороны станции метро "Баррикадная".

"В двухэтажном павильоне разместят билетные кассы и турникеты, сувенирные магазины, кафе, библиотеку и образовательный центр для проведения лекций, мастер-классов и тематических встреч. На сегодня возведен конструктив здания, идет строительство внутренних стен, устройство наружных инженерных коммуникаций и монтаж лифта", — пояснил глава стройкомплекса.