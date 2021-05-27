Как следует из табло аэропорта "Шереметьево", прилет рейса AF1154 был запланирован на 15:00 мск в терминал D, однако рейс значится как отмененный.

Между тем, источник знакомый с подготовкой рейса сообщил "Интерфаксу", что авиакомпания вновь намеревалась выполнить его минуя территорию Белоруссии.

"Формально регулярное авиасообщение между нашими странами не восстановлено из-за коронавирусных ограничений, каждый рейс считается грузопассажирским, то есть "вывозным", то есть выполняется не автоматически в соответствии с утвержденным расписанием, а требует отдельного согласования с российскими авиавластями", — сказал источник.

Накануне французская радиостанция France info сообщила, что авиакомпания Air France в среду не смогла выполнить рейс из Парижа в Москву из-за невозможности использовать белорусское воздушное пространство.

Речь идет о рейсе AF1154, который должен был вылететь в столицу РФ из аэропорта "Шарль де Голль" в 10:20 по парижскому времени.

"Air France подтверждает, что была вынуждена перенести рейс AF1154... Это связано с техническими вопросами, связанными с необходимостью избегать белорусского воздушного пространства. Нам потребуется новое разрешение от российских властей (из-за изменения маршрута — ИФ), чтобы попасть на российскую территорию", — приводит радиостанция заявление представителя французской авиакомпании.

Ранее на этой неделе лидеры ЕС призвали авиакомпании не использовать во время перелетов воздушное пространство Белоруссии. Это вызвано недавним инцидентом с самолетом Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят белорусский истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали. Была также задержана подруга Протасевича, гражданка России, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега.

После инцидента с самолетом Ryanair ЕС решил запретить белорусской авиации летать над территорией Евросоюза. Ряд авиакомпаний, в том числе, Air France, приняли решение облетать воздушное пространство Белоруссии.