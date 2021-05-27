Пассажирам предложено изменить дату вылета или вернуть полную стоимость без штрафов в течение года с момента приобретения авиабилетов.
"Мы сожалеем, что нашим пассажирам пришлось столкнуться с данной ситуацией, сложившейся по независящим от авиакомпании причинам, и обещаем приложить все усилия для ее решения", — отмечается в сообщении.
Ранее "Белавиа" сообщила, что в связи с решением правительств Финляндии и Чехии о запрете на использование воздушного пространства авиакомпания отменила до 30 октября рейсы в эти страны с 26 мая и 28 мая соответственно.
Также до 30 октября отменены рейсы в/из Стокгольма, Лондона, Парижа. До 26 июня компания приостановила рейсы в Вильнюс, до 25 августа в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова.
Рейсы "Белавиа" отменяются в связи с запретами на использование воздушного пространства, которые ввели европейские страны в отношении белорусских авиаперевозчиков.
Канцлер Германии Ангела Меркель 25 мая заявила, что саммит ЕС решил запретить белорусской авиации летать над территорией Евросоюза. По словам Меркель, саммит решил в отношении белорусских политиков "принять дополнительные целенаправленные экономические санкции и запретить белорусским авиакомпаниям перелеты через воздушное пространство ЕС".
23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.
Летевший этим рейсом создатель информационного портала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.