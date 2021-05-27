Полеты будут осуществляться раз в неделю на A320neo. Вылет из аэропорта Новосибирска — в пятницу в 22:35, прилет в аэропорт Сеула — в 05:55 субботы. Обратный рейс будет выполняться по субботам, вылет — в 06:55, приземление в Новосибирске — в 11:05.

Согласно данным на сайте новосибирского аэропорта "Толмачево", S7 будет единственной авиакомпанией, выполняющей прямые рейсы из Новосибирска в Сеул.

Выполнение рейсов Новосибирск-Сеул авиакомпании S7 Airlines было приостановлено в марте 2020 в связи с введением ограничительных мер, обусловленных эпидемиологической ситуацией в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

S7 — одна из крупнейших российских авиакомпаний. В 2020 году перевезла 12,3 млн пассажиров (снижение на 31% год к году). Базируется в московском "Домодедово" и новосибирском "Толмачево". Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.