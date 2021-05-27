"26 мая в вечернее время на базе отдыха "Таватуй" дирекции социальной сферы — структурного подразделения Свердловской железной дороги — филиала ОАО "РЖД" произошел пожар в здании гостиницы, площадь которого составила около 250 кв. метров", — говорится в сообщении.

Пожар уже ликвидирован, пострадавших нет.

Отмечается также, что в апреле транспортная прокуратура уже проверяла эту базу отдыха и выявила нарушения требований пожарной безопасности, юрлицо было оштрафовано на 100 тыс. рублей.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, нарушения в настоящее время устранены частично.