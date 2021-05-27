Рейсы будут выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам до 2 октября на SuperJet-100.

В прошлом году "ИрАэро" также выполняла рейс Симферополь — Брянск.

Парк судов "ИрАэро" состоит из самолетов трех типов: SuperJet-100, Ан-24/26/26-100 и Bombardier CRJ-200. Сейчас перевозчик выполняет рейсы более чем в 40 городов РФ, среди которых Анапа, Барнаул, Владивосток, Геленджик, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Кызыл, Магадан, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Оренбург, Пенза, Санкт-Петербург, Саратов, Симферополь. Пассажиропоток авиакомпании "ИрАэро" в 2020 году составил 591,8 тыс. человек (данные Росавиации).