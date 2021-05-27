"Два воздушных судна Superjet 100 авиакомпании "Якутия" начали базироваться в международном аэропорту Хабаровск. Такое решение принято руководством авиакомпании ввиду реконструкции взлетно-посадочной полосы и строительных работ в аэропорту Якутска", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Хабаровске будет организована линейная станция техобслуживания самолетов.

Пресс-служба аэропорта отмечает, что новое базирование скорректирует полетную программу перевозчика. Так, в расписании появился рейс Хабаровск — Магадан — Анадырь. Перевозчик планирует выполнять полеты по данному маршруту по средам.

Помимо этого, увеличивается частота прямых рейсов из Хабаровска на Чукотку: теперь полеты будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и четвергам.

Ожидается увеличение количества рейсов в Южно-Сахалинск до трех в неделю. Улететь на Сахалин из Хабаровска пассажиры авиакомпании "Якутия" смогут по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Помимо этого, перевозчик планирует возобновить прямые регулярные рейсы Хабаровск — Мирный, а также Хабаровск — Петропавловск-Камчатский.

На всех этих направлениях авиакомпания задействует самолеты Superjet 100.

Дополнительно отмечается, что "Якутия" в весенне-летнем расписании продолжит летать в Якутск на самолете Boeing-737. В столицу Республики Саха (Якутия) можно отправиться из Хабаровска по понедельникам, четвергам и воскресеньям.

Международный аэропорт Хабаровск ("Новый") — один из крупнейших в Дальневосточном федеральном округе. В 2019 году был введен в эксплуатацию новый терминал внутренних авиалиний площадью более 27 тыс. кв. м, который способен ежегодно обслуживать до 3 млн пассажиров.

Реконструкция ВПП аэропорта Якутска началась несколько дней назад (комплексная реконструкция аэропорта стоимостью в 4,5 млрд рублей ведется с 2019 года.). На период ремонтных работ авиаузел, как сообщалось, продолжит работать в штатном режиме, но с полосой длиной 1628 метров. Строительные работы предполагается завершить до октября, после чего аэропорт "Якутск" начнет эксплуатировать полосу с полной длиной 3,4 км (активный участок 3,25 км).