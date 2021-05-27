"Каждый год все больше туристов заинтересованы в посещении регионов Дальнего Востока, уверены, что турпоток будет увеличиваться. Важно стимулировать и создавать более выгодные и доступные варианты путешествий, связывать новыми маршрутами различные точки притяжения на Дальнем Востоке. Надеемся, что инициативы, которые есть на федеральном уровне, которые поддерживаются на региональном уровне, позволят в ближайшие годы сделать это возможным для иностранных гостей и наших жителей ", — сказала на открытии форума заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова.

В рамках первого дня форума перед участниками выступают эксперты в области маркетинга, известные в России рестораторы, представители авиакомпаний. Участники обсуждают вопросы эпидемиологической безопасности, гастрономические события, подготовку гидов и другие вопросы. По словам организаторов, программа была составлена таким образом, чтобы охватить все сферы туристической отрасли.

Темой второго дня форума станет маркетинг гостеприимства. Также на Морском вокзале Владивостока откроется "Лаборатория дальневосточной кухни" и пройдет выпускной экзамен для поваров по краевой программе "Кадры для бизнеса".

Завершится ТТФ городским гастрономическим праздником "Мидия саммит" 29 и 30 мая на набережной Спортивной гавани Владивостока. В программе — кулинарные мастер-классы от шефов, презентации и дегустации продуктов, лекции и встречи на самом оживленном мидийном фудкорте.

Правительство Приморского края выступило организатором форума.

В регионе реализуется государственная программа "Развитие туризма в Приморском крае" на 2020-2027 годы, направленная на создание условий для эффективного развития сферы туризма в регионе, поддержку социально значимых проектов в этой области.