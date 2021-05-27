В рамках первого дня форума перед участниками выступают эксперты в области маркетинга, известные в России рестораторы, представители авиакомпаний. Участники обсуждают вопросы эпидемиологической безопасности, гастрономические события, подготовку гидов и другие вопросы. По словам организаторов, программа была составлена таким образом, чтобы охватить все сферы туристической отрасли.
Темой второго дня форума станет маркетинг гостеприимства. Также на Морском вокзале Владивостока откроется "Лаборатория дальневосточной кухни" и пройдет выпускной экзамен для поваров по краевой программе "Кадры для бизнеса".
Завершится ТТФ городским гастрономическим праздником "Мидия саммит" 29 и 30 мая на набережной Спортивной гавани Владивостока. В программе — кулинарные мастер-классы от шефов, презентации и дегустации продуктов, лекции и встречи на самом оживленном мидийном фудкорте.
Правительство Приморского края выступило организатором форума.
В регионе реализуется государственная программа "Развитие туризма в Приморском крае" на 2020-2027 годы, направленная на создание условий для эффективного развития сферы туризма в регионе, поддержку социально значимых проектов в этой области.