Власти страны отменили требование переводить на дистанционную работу сотрудников, теперь оно носит исключительно рекомендательный характер.

С 31 мая швейцарские рестораны смогут принимать гостей в помещениях, до этого работали лишь террасы и веранды. Кроме того, правительство решило отменить комендантский час, действовавший с 23:00.

Карантин по прибытии в Швейцарию отменяется для всех, кто прошел полную вакцинацию одобренном Швейцарией или ЕС препаратом, этим лицам более не нужно сдавать тест. Такие же меры действуют в отношении тех, кто переболел коронавирусом и имеет подтверждающий это документ.

В Швейцарии вакцинацию как минимум первой доз прошли 2,7 млн человек. За время пандемии в стране выявили свыше 688 тыс. случаев COVID-19, около 10 тыс. человек скончались впоследствии заражения инфекцией.