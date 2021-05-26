"Что касается свободных от коронавируса зон — это предложение мы будем сейчас обсуждать. Сергей Семенович сказал, что нужно выделить места (свободные зоны), но сделать это будет немного сложно. Пока мы не понимаем, как это сделать", — сказал "Интерфаксу" президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, комментируя предложение мэра Москвы о создании в столичных ресторанах зоны для вакцинированных посетителей.

По словам Бухарова, в настоящее время многие жители Москвы, которые прошли вакцинацию от COVID-19, отказываются носить маски и перчатки в ресторанах.

"Мы написали Собянину письмо с вопросом, что нам делать с точки зрения того, что сейчас часть людей уже приходят в рестораны и показывают документы о том, что они провели вакцинацию. И они не хотят быть в масках и носить перчатки", — сказал Бухаров.

В свою очередь владелец холдинга RESTart Vasilchuk Brothers (фудмолл "Депо Москва", "Чайхона N1") Алексей Васильчук заявил "Интерфаксу", что для реализации предложения мэра Москвы в ресторанах необходимо выделять для вакцинированных граждан отдельные залы.

"Если мы говорим об отдельных зонах, для этого требуется выделить в ресторане отдельный зал, а не просто разделять единое пространство на две части", — сказал Васильчук.

По его мнению, вакцинированные граждане уже защищены от коронавируса, и нужно думать о мерах безопасности жителей, которые еще не сделали прививки. "Если человек уже привит, зачем создавать отдельную зону от остальных людей, где находятся только вакцинированные граждане? На мой взгляд, наоборот, нужно думать о людях, которые не сделали прививки, потому что они не защищены", — отмечает ресторатор.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы, владелец сети ресторанов "Мясо&Рыба" Сергей Миронов в разговоре с "Интерфаксом" заявил, что предлагал Собянину несколько способов борьбы с коронавирусом и поощрения привитых граждан в ресторанах.

"Мы с ним обсуждали сразу несколько вариантов, как простимулировать борьбу с коронавирусом. Я предложил, как вариант, сотрудникам ресторанов, которые привились, выплачивать дополнительные премии. И точно так же я предложил как-то выделять гостей, которые сделали прививки, делать им дополнительные скидки или подарки от ресторана, чтобы тоже простимулировать это. Он предложил больше — зону свободную от коронавируса, но это нужно все обсуждать с сообществом", — сказал Миронов агентству.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с предпринимателями в "Бизнес.Технограде" предложил им создавать в ресторанах "зоны, свободные от коронавируса", где будут находиться вакцинированные горожане.

В ходе встречи предприниматели предложили мэру снизить контрольно-надзорную деятельность, а именно — не сразу штрафовать, а проводить профилактику и предупреждение, а только затем выписывать штраф. Собянин отметил, что обсудит это с профильными ведомствами. Кроме того, предприниматели высказали идею провести инспекцию "антиковидных" мер.