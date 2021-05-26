Новый вечерний рейс запланирован по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам. Вылет из Санкт-Петербурга в 16:15, прибытие в Ростов-на-Дону — в 18:45. Обратно самолет отправляется в 19:45, прибытие в 22:20.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ростовского аэропорта "Платов", в настоящее время авиакомпания "Россия" выполняет по этому маршруту 7 рейсов в неделю.

"Рейсы из ростовского аэропорта "Платов" в Санкт-Петербург также выполняют авиакомпании "Азимут" и Smartavia", — отметил представитель пресс-службы.

Международный аэропорт "Платов" начал обслуживание коммерческих рейсов в декабре 2017 года. Базовым перевозчиком является авиакомпания "Азимут".