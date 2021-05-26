Законопроектом предлагается в ФЗ «Об основах туристской̆ деятельности в Российской̆ Федерации» закрепить определение сельского туризма как разновидности туризма, предполагающего путешествия граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства к отечественному сельскохозяйственному товаропроизводителю.

«Доля доходов от агротуризма у российских фермеров не превышает одного процента, в то время как в европейских странах она составляет до трети всей̆ прибыли», — отметил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

Как сообщили в пресс-службе депутата, целесообразность развития агротуризма подтверждается зарубежным, в том числе и европейским, опытом.

«Создание нормативно-правовой базы для этого вида деятельности и создание благоприятных условий для его развития обеспечит рост рынка агротуризма примерно в 7 раз и создаст до 60 тысяч новых рабочих мест. Развитие сельского туризма будет способствовать диверсификации сельской экономики и повышению доходности сельхозтоваропроизводителей, что положительно скажется на занятости сельского населения и будет способствовать развитию экономики субъектов Российской Федерации», — резюмировал Пайкин.

Согласно законопроекту, к сельскому туризму также предлагается относить культурный, этнографический, гастрономический, событийный, аграрный и другие виды туризма. Возможности сельского туризма также могут распространяться на малые города с численностью населения до 30 или до 50 тыс. человек. В России около восьмисот таких городов, среди них – популярные туристические Суздаль, Углич, Таруса и другие.

Законопроект предусматривает выделение господдержки нового туристического направления в 2022 году.