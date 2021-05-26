Ранее срок действия карантина по коронавирусу истекал в 6 часов утра 1 июня.

При этом, согласно постановлению, с 31 мая в 06:00 восстанавливаются наземные и воздушные пассажирские перевозки из городов и регионов страны. Также возобновляет работу метро в Баку и снимается масочный режим на открытом воздухе.

Также правительство разрешило с 10 июня открыть религиозные объекты при условии заполнения не более 50% одновременно, крупные торговые центры (кроме деятельности детских и других развлекательных центров, кинотеатров); пляжи и бассейны, водные аттракционы и спортивные объекты, расположенные на их территории.

Вместе с тем остаются в силе до 28 июня ограничения на работу общественного транспорта на территории Азербайджана в выходные дни (с 00:00 субботы до 06:00 понедельника).