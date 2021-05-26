В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос вдвое. В топ-3 популярных направлений из Анапы вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск.

"Анапа становится популярным местом отдыха у россиян. Город-курорт становится всесезонным благодаря мягкому климату в зимние месяцы, низким ценам и доступным достопримечательностям. Популярность авиационного сообщения с Анапой продолжает набирать обороты. Уже с начала июня ряд авиакомпаний объявили о выполнении рейсов из различных регионов России на курорт", — отмечается в сообщении.

Аэропорт ожидает открытия новых рейсов из Волгограда и Тамбова.

В апреле-мае из Анапы было открыто три новых направления: в Иваново, Липецк и Сочи. Последний маршрут является вторым внутрирегиональным после авиасообщения Краснодар-Сочи и соединяет два крупных курорта Черноморского побережья.

"Аэродинамика" объединяет аэропорты Краснодара, Анапы и Сочи. Последний также контролирует аэропорт Владивостока. В 2020 году вместе эти четыре аэропорта обслужили более 11,4 млн человек (снижение на 13% к 2019 году).