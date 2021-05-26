"В связи с решением правительств Финляндии и Чехии "Белавиа" вынуждена отменить все рейсы в эти страны. В/из Финляндии полеты прекращаются с 26 мая 2021 года по 29 октября 2021 года, а с 28 мая 2021 года по 30 июня 2021 года не будут осуществляться рейсы в Чехию", — говорится в сообщении.

Пассажиры, купившие билеты на эти направления, смогут изменить дату вылета или вернуть их полную стоимость без штрафов.

Ранее "Белавиа" отменила полеты в Великобританию, Францию и Швецию по 30 октября), на Украину по 31 августа.

После воскресного инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске ЕС решил запретить белорусской авиации летать над территорией Евросоюза. Ряд иностранных авиакомпания принял решение облетать воздушное пространство Белоруссии.

Европейский совет заявил, что ожидает от Международной организации гражданской авиации расследования события в Минске как беспрецедентного и недопустимого инцидента.

23 мая самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска под предлогом сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту самолета находился бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали. Была задержана подруга Протасевича гражданка России София Сапега.

В 2020 году власти в Минске включили создателей Nexta Степана Путило и Протасевича в список лиц, участвующих в террористической деятельности. Протачевич обвиняется по делу о массовых беспорядках в Белоруссии, которые начались в августе 2020 года после президентских выборов, поскольку их победителем объявили Александра Лукашенко. Оппозиция не признала итогов этих выборов, обвинив власти в их фальсификации.