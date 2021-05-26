25 мая стартовала распродажа путевок в детские лагеря с кешбэком, она будет действовать все лето до 31 августа. Размер кешбэка составляет 50%, но не более 20 тыс. рублей на одну путевку.

«До 31 августа необходимо выбрать и оплатить предложение лагеря, туроператора или агрегатора. При этом вернуться из лагеря можно будет вплоть до 15 сентября. Полный список участников и предложений опубликован на сайте мирпутешествий.рф. В программе участвуют как государственные, так и коммерческие лагеря детского отдыха, но только стационарные», — напоминают в Ростуризме.

Там подчеркивают, что палаточные, городские или лагеря дневного пребывания не вошли в программу и советуют родителям до оплаты обязательно убедиться, что лагерь в ней участвует.

«При выборе путевки непосредственно на сайте лагеря, необходимо убедиться, что он является участником программы. А при покупке на сайте туроператора или агрегатора убедитесь, что выбранная путевка участвует в программе: на предложениях должна стоять соответствующая маркировка», — подчеркивается в разъяснениях.

Как сообщалось, оплатить путевку можно только онлайн, картой платежной системы «Мир», которая зарегистрирована в программе лояльности, и только на сайтах партнеров программы: самого лагеря, туроператора или агрегатора. Кешбэк начисляется на ту сумму транзакции, которая прошла по карте «Мир» на сайте партнера программы. Карты Visa, Mastercard, Maestro, а также кобейджинговые карты не участвуют в программе. Также в программе не участвуют путевки, оплаченные наличными. Кешбэк будет начислен на карту покупателя автоматически в течение пяти дней. Оплачивать путевку картой одного из родителей не обязательно.

В Ростуризме подчеркивают, что ограничений по возрасту детей нет. Также, как и по количеству путевок, которые родители могут приобрести. С одной карты можно оплатить несколько путевок.

Ведомство также разъяснило условия возврата кешбэка при полном или частичном отказе от путевки.

«Если вы передумали отправлять ребенка в лагерь, кешбэк с карты будет списан автоматически в полном объеме в момент возврата. В случае, если вы решите забрать ребенка до окончания смены, и предполагается частичный возврат стоимости путевки, сумма начисленного ранее кешбэка будет автоматически списана с карты мир, по которой производилась оплата. Размер списания в этом случае будет пропорционален сумме возврата. Например, если стоимость путевки 20 тыс. руб., а туроператор или лагерь ее пересчитал и должен вернуть 5 тыс., то часть кешбэка в размере 2,5 тыс. рублей (50% от 5 тыс.) автоматически будет возвращена в госбюджет.

Ростуризм напоминает, что для тех, кто приобрел путевки до начала акции, начиная с 15 июня будет доступна возможность возврата 50% средств после подачи заявления на сайте госуслуг.

Правительство выделило на программу кешбэка 5 млрд рублей, еще 7 млрд должны быть выделены на возврат средств родителям, купившим путевки до старта программы. По расчетам Кабмина, в ней примут участие более 350 тыс. детей.