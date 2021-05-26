Перелеты будут осуществляться один раз в неделю. Вылет в Каир запланирован в 01:30, прилет — в 04:05. Обратный рейс в Грозный вылетает в 6:00 и прибывает в 10:20. Для каждого аэропорта указано местное время.

Аэропорт Грозного обслуживает рейсы "Аэрофлота", S7, "ЮТэйр", "Азимута", Pegas Fly и другие авиакомпании. Nordwind входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ по пассажиропотоку. Базируется в московском "Шереметьево" и ряде региональных аэропортов. Парк компании состоит из 49 воздушных судов Boeing-737, Boeing-777, A330 и A321 и других, маршрутная сеть превышает 200 направлений.