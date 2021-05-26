Депутаты сразу в двух чтениях утвердили поправки в Градостроительный кодекс Краснодарского края, внесенные губернатором Вениамином Кондратьевым.

"С 2019 года в крае действует запрет на жилищное строительство в 500-метровой зоне, и отельеры его оценили, земля для них стала доступнее. Теперь нам важно открыть вид на море и горы, а не на стену из стекла и бетона. Если бы такую политику проводили 15 лет назад, то сейчас у нас не было бы таких высоких цен на отдых и дефицита 4 и 5-звездочных отелей", — пояснил свою позицию глава региона.

В апреле 2019 года кубанский парламент ввел зонирование при планировании застройки 500-метровой прибрежной полосы. Данная территория стала считаться приоритетной для возведения санаториев, пансионатов и детских оздоровительных лагерей. Принятый документ определял и максимальную высоту разрешенных к строительству зданий в этой зоне. Она составляла 20 метров.

Принятые новые поправки в Градостроительный кодекс предусматривают изменения максимальной высоты. Так, на расстоянии 100 метров от берега предлагается увеличить максимально разрешенную высоту строений до 21 метра, от 100 до 300 метров — до 25 метров, на расстоянии от 300 до 500 метров — до 30 метров.

Такие меры позволят сделать еще один шаг на пути к формированию единого архитектурного облика курортов Краснодарского края и, соответственно, сделать их еще более привлекательными для туристов и инвесторов, считает председатель краевого Заксобрания Юрий Бурлачко.

"Норма о запрете жилищного строительства прошла испытание временем. Никто не против ярусной застройки, но нужно помнить, что речь идет о курортной сфере. Запрет на жилищное строительство никто не отменяет. Нам важно сохранить наше побережье красивым и комфортным", — подчеркнул спикер.