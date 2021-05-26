"За прошедший период 2021 года установлено, что обращения потребителей по отмене бронирования субъектами хозяйствования, предоставляющими гостиничные услуги, в одностороннем порядке в процентном соотношении составили 1,8% от общего количества рассмотренных обращений. Количество подобного рода обращений в 2019 году составляло 1,5%", — говорится в ответе на запрос агентства.

Перед с началом высокого курортного сезона в социальных сетях появились жалобы на отели в Крыму, которые либо просто отменяют брони, сделанные зимой, либо настаивают на доплате. Причем, как отмечают туристы, в некоторых случаях речь идет о вдвое выросшей цене.

В Роспотребнадзоре пояснили, что при наличии договора с отелем отказ в обслуживании недопустим, как и пересмотр цены. За это предусмотрена гражданско-правовая и административная ответственность.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сказал журналистам, что ему известно о таких случаях, но назвал их единичными. "У нас были единичные случаи, которые мы в ручном режиме достаточно быстро решили", — отметил он.

Замглавы администрации Ялты Сергей Стрельбицкий сообщил агентству, что таких обращений не получал, но знает о подобных случаях "из других источников информации". По его словам, у властей муниципалитетов нет рычагов для воздействия на недобросовестных отельеров.

"Если такие моменты происходят, они наносят серьезный удар по имиджу того или иного курорта. Люди, которые это делают в погоне за деньгами забывают о том, что чем ниже будет привлекательность курорта, тем больше будут снижаться их доходы", — отметил он.

Как сообщалось, с января по май Крым посетили около 1 млн туристов — на 38,6% больше аналогичного периода 2019 года. За майские праздники полуостров принял еще 520 тыс. гостей (рост на 72%). По прогнозу властей, нынешний туристический сезон может обновить рекорд постсоветского периода.