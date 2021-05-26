Запрет вступает в силу с 3:00 27 мая. Он действует прежде всего для государственной авиакомпании "Белавиа", которая в понедельник уже сообщила о прекращении полетов в Литву.

"Европейский совет принял вполне четкие выводы, в которых сказал, что белорусским авиатранспортным компаниям должно быть запрещено пользоваться воздушным пространством Евросоюза (ЕС)", — сказал на заседании министр транспорта Литвы Марюс Скуодис.

Агентство ЕС по авиационной безопасности во вторник рекомендовало всем компаниям Сообщества избегать воздушного пространства Белоруссии. В свою очередь Литва одной из первых со вторника уже запретила пользоваться своими аэропортами, если полет осуществляется через воздушное пространство Белоруссии.

Полеты "Белавиа" к себе уже запретили Латвия, Украина, Швеция, Соединенное Королевство, Франция и Чехия.

Все решения приняты после того, как в воскресенье в аэропорту Минска был принужден к посадке пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, а также был задержан бывший белорусский оппозиционный активист Роман Протасевич.

Запад осудил такое поведение белорусского режима, а также предпринял ограничения для полетов самолетов через воздушное пространство Белоруссии.