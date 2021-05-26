"С 25 мая все лагеря Тюменской области открыли продажу путевок по системе кешбэка на официальных сайтах", — сказала Шилова на брифинге в среду.

Кроме того, по ее словам, в рамках региональной программы организации детского летнего отдыха родители могут приобрести путевки по системе софинансирования с 50-процентным кешбэком.

"Родители, которые оплатили путевки до 25 мая, также имеют право на компенсацию 50% их стоимости, но не более 20 тыс. рублей. Все компенсационные выплаты будут производиться после 15 июня", — сказала Шилова.

Она также добавила, что все детские оздоровительные лагеря региона полностью готовы к летнему сезону.

Ранее сообщалось, что программа детского туристического кешбэка, организованная Ростуризмом, стартует 25 мая. Родители смогут приобрести путевки в детские лагеря с возвратом 50% их стоимости до конца дня 31 августа.

Отправиться на отдых в лагерь дети смогут с 25 мая по 15 сентября.

Поездку в лагерь нужно оплатить только картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности платежной системы. После чего в течение 5 дней автоматически половина от цены путевки вернется на карту, но не более 20 тыс. рублей.