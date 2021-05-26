"В ходе судебного разбирательства по уголовному делу обвиняемая добровольно возместила причиненный моральный вред потерпевшей в сумме 250 тыс. рублей", — говорится в сообщении.

Суд также принял решение назначении женщине судебного штрафа в размере 50 тыс. рублей. Во время предварительного следствия владелицу зоопарка обязали установить дополнительные ограждения вольера, где содержится волчица.

Установлено, что 28 июня 2020 года шестилетняя девочка вместе с родителями пришла на экскурсию в частное хозяйство, которое расположено в деревне Абрамово Красносельского района. На территории комплекса, принадлежащем обвиняемой, содержатся животные, в том числе — волчица.

Во время экскурсии волчица агрессивно отреагировала на присутствие людей и, внезапно просунув пасть через прутья решетки вольера, схватила девочку за ногу. Девочке сделала операцию, нанесенный ее здоровью вред — средней тяжести.

Следователи выяснили, что дополнительное ограждение вольера, обеспечивающее безопасное расстояние посетителей от волчицы, отсутствовало.

Дело в отношении индивидуального предпринимателя расследовалось по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).