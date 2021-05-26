"Нам очень важно, когда в мире границы начнут открываться, повернуть интерес в сторону Петербурга и Ленобласти. Нам есть что предложить и показать. Мы готовы, мы работаем, в городе были приняты поддержки туристкой индустрии, были отменены все налоги не только на этот год, но и следующий. Задача ближайших двух месяцев — провести ПМЭФ и Евро -2020 и через них показать уровень качества туризма и петербургского гостеприимства", — сказал Корнеев на пресс-конференции в "Интерфаксе" в среду.

По его словам, в 2019 году в Петербурге было 10,5 млн туристов, половина из них иностранцы. "Средний чек туриста составлял 36 тыс. рублей. "То есть это 36 млрд рублей в бюджет города. Наша задача вернуться по российским туристам на уровень 2019 года. Пока он не восстановился. Люди откладывают свои путешествия", — сказал глава комитета.

Корнеев отметил, что в майские праздники северную столицу посетили 280 тыс. гостей. В 2019 году их было 500 тыс.

Председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский отметил, что одним из самых главных вкладов в развитие туризма региона стали трасса М11, запуск новых поездов "Ласточка" и окончание ремонта крупных федеральных дорог.

"Мы надеемся на восстановление туристического потока за счет внутреннего туризма. Есть проблема, что многие регионы не готовы к притоку туризма, как и на юге. Население начинает отторгать этот поток. Надо научить людей зарабатывать на туризме", — подчеркнул Чайковский.

Он добавил, что самыми популярными направлениями в области являются загородные базы отдыха. У петербуржцев "была острая необходимость выехать из больших городов". Точками притяжения остаются Выборг, Гатчина, Старая Ладога и Тихвин.

Директор Северо-Западного регионального отделения Российского союза туристской индустрии Екатерина Шадская в свою очередь рассказала, что в июне турпотоки должны приблизиться к уровню 2019 года. "Но говорить про июль-август пока невозможно, так как все находятся в ожидании условий продления (программы) кешбэка", — отметила она.