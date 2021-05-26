Рейсы из Перми и Екатеринбурга будут выполняться дважды в неделю: по средам и субботам, из Уфы — один раз в неделю, по воскресеньям.

Кроме того, авиакомпания продолжит выполнять полеты на курорт из Москвы. В период летнего сезона "Аэрофлот" планирует осуществлять пять ежедневных рейсов.

"Количество прямых региональных рейсов в Геленджик в этом году возросло почти в 1,5 раза в сравнении с показателями 2020 и 2019 годов. В этом году мы впервые будем обслуживать прямые рейсы из 17 регионов нашей страны, при этом работа по расширению географии полетов будет продолжена", — приведены в сообщении слова генерального директора аэропорта Ивана Таранченко.

Как сообщалось, в мае авиакомпания приступила к выполнению регулярных полетов из 13 городов РФ на юг страны: в Анапу, Сочи, Симферополь, Краснодар и Ростов-на-Дону.

"Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа в РФ, объединяет одноименную компанию, работающую в премиальном ценовом сегменте, "Россию" (средний сегмент), низкобюджетную "Победу".

Аэропорт Геленджик располагается в районе Тонкого мыса на западном берегу Геленджикской бухты. ВТБ и Таймуразу Боллоеву принадлежит по 49,5% в уставном капитале ООО "Аэропорт "Геленджик". Они закрыли сделку по приобретению этого актива у группы "БазЭл аэро" (теперь называется "Аэродинамика") в апреле 2018 года. По итогам 2020 года пассажиропоток аэропорта увеличился на 42% по сравнению с показателем 2019 года — до 482 тыс. человек.