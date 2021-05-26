"В связи с очередным проникновением неустановленных лиц на неиспользуемый с начала 90-х годов объект космодрома Байконур, где находятся макеты советского орбитального корабля-ракетоплана многоразовой транспортной космической системы "Энергия — Буран", а также вторая лётная машина "Буран", российская сторона вынесет вопрос сохранения уникальных объектов на космодроме Байконур на ближайшее заседание Межправительственной казахстано-российской комиссии по Байконуру", — говорится в сообщении.

"По мнению Госкорпорации "Роскосмос", необходимо оперативно принять решение о передаче уникальных объектов в один из музеев космонавтики. Роскосмос готов обсуждать условия такого решения", — добавили в госкорпорации.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что неизвестные проникли к месту хранения корабля и разрисовали его граффити.

В ноябре 2020 года глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил о планах проведения переговоров с Казахстаном о дальнейшей судьбе корабля "Буран" и его макета, хранящихся на Байконуре. Как отметил глава "Роскосмоса" условия хранения изделий "вызывают тревогу".

Рогозин предлагал передать корабль и макет в государственный или частный музей. "Есть такие у нас музейщики частные, которые готовы забрать эти изделия и за свой счёт вывезти их", — сказал он.

На космодроме "Байконур" хранятся два образца "Бурана". Один из них (летный) предназначался для полёта в автоматическом режиме и стыковки со станцией "Мир". Второй образец (макет) предназначался для отработки наземных операций.

Единственный побывавший в космосе экземпляр корабля "Буран" был уничтожен при обрушении монтажно-испытательного комплекса в 2002 году.

"Буран" — советский орбитальный корабль-ракетоплан многоразовой транспортной космической системы (МТКС), созданный в рамках программы "Энергия-Буран". Первый и единственный космический полёт "Буран" совершил 15 ноября 1988 года в автоматическом режиме и без экипажа на борту. В 1990 году работы по программе "Энергия-Буран" были приостановлены, а 25 мая 1993 года программа окончательно закрыта решением Совета главных конструкторов при НПО "Энергия".

В 2002 году единственный летавший в космос "Буран" (изделие 1.01) был разрушен при обрушении крыши монтажно-испытательного корпуса на Байконуре, в котором он хранился вместе с готовыми экземплярами ракеты-носителя "Энергия".

Между тем в ходе работы над проектом "Буран" было изготовлено несколько макетных образцов для динамических, электрических, аэродромных и прочих испытаний. После закрытия программы эти изделия остались на балансе различных НИИ и производственных объединений. Известно, например, о наличии макетных образцов у ракетно-космической корпорации "Энергия" и у НПО "Молния".